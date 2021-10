Le Gouvernail : l'invention low-tech qui fait reprendre goût à la marche

Comment ça marche ?

Le Gouvernail est un objet mécanique qui a la forme d'un cadran situé à hauteur d'humain et fixé au sol. Ses deux faces pivotent en sens inverse à 360° sur leur mât sous l'action des mains de l'utilisateur, un peu comme les aiguilles d'une montre. Son cadran renferme un plan couvrant un espace naturellement praticable par un piéton. Libre d'accès et d'usage, il comporte la cartographie des alentours dont les centres d'intérêt y sont répertoriés selon des zones numérotées dans une légende.

Côté utilisation, le piéton repère sa destination et le numéro correspondant à la légende du plan. Il prend alors l'objet en mains et tourne avec jusqu'à placer le numéro, en haut du cadran, en face de lui. Son objectif est désormais devant lui... Il n'a plus qu'à marcher tout droit.

Marcher pour rester maître de son environnement

Alors que l'enquête décennale sur la mobilité des personnes en France vient de s'achever, le développement de la motorisation fait déjà conclure d'une diminution de la marche dans les villes, devenues trop peu compatibles avec la pratique piétonne. Marcher est en effet souvent assimilé à l'incertitude, à la lenteur. Cette innovation tend à répondre à la principale demande des actuels piétons :

être rassurés sur leur itinéraire et leur temps de marche. En comparaison aux applications de guidage sur smartphone, l'outil entend permettre au piéton de garder une vue d'ensemble de son environnement, souvent trop aspiré par les indications de son téléphone.

Où seront implantés les gouvernails de demain ?

Sorties de métro ou centres commerciaux, ces outils pratiques d'orientation ont été conçus dans l'objectif de s'adapter à tous les environnements, intérieurs ou extérieurs, publics comme privés. Ils assurent ainsi à toute personne souhaitant comprendre un site et s'y orienter. Après un premier temps d'expérimentation auprès du public, le temps d'une année dans les nouveaux quartiers de Grenoble, Paris, Brest, Puteaux et Clermont-Ferrand, il est aujourd'hui en pleine phase d'expérimentation dans le quartier d'affaires d'Issy-les-Moulineaux, où ses utilisateurs le qualifient déjà de « véritable loupe sur le quartier », un « outil ludique et efficace. Il devrait bientôt voir le jour à l'échelle nationale, ayant déjà obtenu les faveurs des collectivités et des spécialistes .