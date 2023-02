Le GIE Infogreffe entre au capital de la start-up CapBloc

Le GIE Infogreffe a annoncé être entré, la semaine dernière, au capital de CapBloc, la société qui opère la marque MonJuridique.Infogreffe. Cette dernière appartient déjà au GIE. Pour rappel, MonJuridique.Infogreffe propose un service de dématérialisation des titres non cotés, des registres légaux et des assemblées générales, relié aux greffes des tribunaux de commerce. Il est destiné aux dirigeants d’entreprise et aux professions du droit et du chiffre. Dématérialisation des mouvements de titres, des registres obligatoires, assemblées en ligne, coffre-fort numérique, signature électronique avancée… Cette solution vise à faciliter et sécuriser les démarches juridiques des entreprises.

L’entrée d’Infogreffe au capital de CapBloc « cristallise un nouveau départ pour le service MonJuridique.Infogreffe, créant une synergie entre l’écosystème des start-up et le savoir-faire et l’expertise des greffiers des tribunaux de commerce ». Cet événement s’inscrit dans la conquête par MonJuridique.Infogreffe du marché européen de la gestion dématérialisée des mouvements de titres et des registres, en tant que leader dans le domaine. Il faut savoir qu’aucun autre pays au monde ne pilote les titres non cotés sur les réseaux blockchain.

Le service MonJuridique.Infogreffe, c’est 70 000 actionnaires qui pilotent leurs titres sur la plateforme, 50 000 sociétés utilisatrices, et 100 milliards de capitaux sociaux gérés sur les réseaux blockchain. Selon le GIE, ces « chiffres impressionnants » confortent ce service dans sa position de leader.

« Avec la conclusion de ce partenariat, nous renforçons l’efficacité de l’écosystème entrepreneurial français, qui s’insère dans un monde de plus en plus compétitif », se réjouit Dieudonné Mpouki, président d’Infogreffe. En 2023, le GIE accentue ainsi sa stratégie d’innovation visant à augmenter la valeur ajoutée de ses services actuels et à en développer de nouveau. « C’est parce que je crois profondément aux effets positifs de l’intelligence collective, à notre capacité d’adaptation et d’innovation en permanence, que la réussite de ce partenariat sera au rendez-vous », conclut le président d’Infogreffe.