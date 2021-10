Le GIE Agridroit et LexisNexis lancent un portail juridique dédié au monde rural et agricole

Le 15 juin dernier, Jean-Baptiste Millard, administrateur du GIE Agridroit, a présenté, aux côtés de Guillaume Deroubaix et de Clémentine Kleitz, respectivement directeur général et directrice éditoriale chez LexisNexis France, la toute première plateforme d'informations juridiques à destination des professionnels du secteur rural et agricole, forte d'un moteur de recherche s'appuyant sur l'intelligence artificielle.

Agridroit est une solution documentaire en ligne destinée aux acteurs du secteur rural et agricole et aux professionnels du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts-comptables, juristes d'entreprise etc.) spécialisés dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Son objectif est de faciliter leur accès à une information fiable et actuelle et ainsi de les aider à faire face aux multiples défis et enjeux actuels dans leur secteur. En effet, elle regroupe à elle seule l'ensemble des ressources ciblées, précises, pratiques et opérationnelles qui leur sont nécessaires tous les jours.

Une innovation lancée par un GIE spécialisé

L'idée d'une telle plateforme est née suite à la constitution d'un groupement d'intérêt économique (GIE) regroupant plusieurs professionnels du droit spécialisés dans le monde agricole. Il s'agit de l'Union nationale des centres de gestion agricoles (UNECA), de la Fédération des centres de gestion agricoles (FCGAA), de l'Association des notaires en droit rural (Agrinot), de celle des avocats en droit rural (Avocagri), du Think tank Agridées et de la société Rhizomes du droit. Ce GIE s'est associé à l'éditeur juridique français LexisNexis afin de bénéficier d'une base documentaire fiable, actuelle et la plus complète possible, avec l'appui de nouvelles technologies d'aide à la décision basées sur l'intelligence artificielle. L'éditeur LexisNexis met, en effet, un point d'honneur à diffuser aux juristes une information qui soit la plus sécurisée et la plus fiable possible, et ce d'autant plus que le droit est une matière extrêmement vivante, qui évolue constamment. L'information offerte aux professionnels ne doit donc jamais être obsolète. Pour Guillaume Deroubaix, le droit rural est d'ailleurs une bonne illustration de la vivacité des règles de droit, qui s'adaptent constamment à l'évolution du secteur. Celle-ci peut toucher l'aménagement du territoire, le changement d'habitudes alimentaires, la sécurité alimentaire, la transition écologique etc. Parce que le législateur adapte, voire anticipe, les règles de droit, LexisNexis, qui est historiquement la maison d'édition des ruralistes et qui publie depuis des dizaines d'année déjà de très nombreux supports qui sont les outils quotidiens des juristes français, a à cœur de mettre à jour continuellement ses contenus.

Un projet interprofessionnel

Les avocats, experts-comptables, notaires ou encore conseillers juridiques et juristes d'entreprise ont répondu présent pour se réunir au sein du GIE Agridroit et travailler ensemble pour faire connaitre à leurs confrères ce projet novateur et continuer à enrichir en permanence la plateforme avec des ressources et documents mais également avec des outils davantage performants et adaptés aux besoins des professionnels du droit. Les membres fondateurs du GIE sont également pleinement impliqués dans la préparation du contenu documentaire diffusé sur la plateforme, en contribuant à identifier les documents qui intéressent les professionnels et à créer de nouveaux produits pour ses utilisateurs. A ce titre, un comité de pilotage scientifique constitué d'un représentant de chaque membre du GIE a pour mission de réfléchir à l'évolution de l'offre documentaire qui y est proposée.

Dans le secteur rural/agricole, les professionnels du droit ont depuis longtemps l'habitude de se rencontrer pour partager des éclairages complémentaires et enrichissants sur des sujets tels que la transmission d'une entreprise agricole. Sur certaines problématiques complexes, un professionnel isolé est souvent démuni ! Agridroit peut lui apporter les outils combinatoires lui permettant de conseiller son client », a expliqué Jean-Baptiste Millard.

Le fonds documentaire juridique en détails

Agridroit fait partie des solutions documentaires sur mesure que développe LexisNexis depuis plusieurs années. Elle se veut être la plateforme de référence de tous ceux souhaitant appréhender la complexité du secteur rural mais aussi agricole et agroalimentaire, qu'il s'agisse d'agriculture, de chasse, d'énergies renouvelables, de coopératives mais aussi d'alimentation, de vin, de vignes ou encore de forêt. Pour cela, la plateforme donne accès à des informations actualisées en trois temps, via un fil d'actualité quotidien, une newsletter bimensuelle et à un hebdomadaire juridique et fiscal ainsi que ses archives. Sur Agridroit, les internautes pourront trouver, entre autres, trois revues mensuelles et leurs archives (Revue de de droit rural, Revue environnement et Construction urbanisme), quatre Jurisclasseurs (droit rural, baux ruraux, environnement et concurrence consommation), le code rural et le code de l'environnement commentés, le code de l'urbanisme ainsi que plus de 200 fiches pratiques. Enfin, trois matières sont traitées dans leur intégralité : l'espace rural, les entreprises agricoles et les marchés agricoles.

A noter qu'il est possible de tester gratuitement la plateforme sans être adhérent d'un des membres du GIE. Ces derniers bénéficient d'un prix d'accès à -50 %.