Le gestionnaire des aéroports parisiens a perdu plus d'un milliard d'euros en 2020

ADP, qui gère Roissy, Orly, mais aussi une vingtaine d'autres équipements aéroportuaires dans le monde, du Chili à la Jordanie en passant par l'Inde et la Turquie, a perdu 60 % de ses passagers l'année dernière par rapport à 2019. Face à cette crise qui accable l'ensemble du secteur aérien mondial, ADP économise tous azimuts, fermant temporairement des terminaux et réduisant ses coûts. Le groupe, dont l'État français est l'actionnaire majoritaire, a engagé en particulier un plan de départs qui va réduire ses effectifs de 11 %.

Pour 2021, malgré les campagnes de vaccination qui pourraient mener les gouvernements à alléger les restrictions de déplacements, ADP a révisé à la baisse ses prévisions de trafic dans les aéroports parisiens : il estime que le trafic passagers n'atteindra qu'entre 35 % et 45 % du niveau de 2019, dernière année pleine avant le début de la pandémie. Au niveau mondial, le chemin sera long : ADP pense ne retrouver le trafic de

2019 dans ses aéroports « qu'entre 2023 et 2027 ».