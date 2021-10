Le Géoportail de la Seine-Saint-Denis

Pour donner à chacun la possibilité de mieux connaître le territoire et de visualiser de nombreuses informations géographiques de manière dynamique, le département de la Seine-Saint-Denis propose un portail cartographique en ligne : le Géoportail93. Il est composé de plus de 290 couches d’informations géographiques (collèges, pmi, lieux culturels, etc.).

Cet outil ergonomique et intuitif permet de consulter, interroger, croiser, partager de nombreuses informations géographiques relatives au territoire de la Seine-Saint-Denis. Par exemple, vous pouvez localiser des équipements essentiels comme les crèches départementales ou les collèges, visualiser la cartographie du bruit routier et ferroviaire, repérer les parcs départementaux et les itinéraires cyclables, rechercher un type d’établissement spécifique pour personnes handicapées ou âgées, parcourir le passé grâce à de nombreuses cartes et photos aériennes historiques…

Le Géoportail93 est également accessible et consultable depuis un smartphone ou une tablette, ce qui ouvre le champ à de nouveaux usages. Le département de la Seine-Saint-Denis propose aussi le téléchargement de ses données géographiques depuis le Géoportail93, un premier pas vers la démarche Open Data.