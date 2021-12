Le garde des Sceaux soutient une proposition de loi permettant de choisir son nom de famille

« Ce texte est enthousiasmant, et il résonne dans mon histoire personnelle. Mon père est mort quand j’étais petit garçon. J’ai été élevé seul par ma mère et j’ai trouvé qu’elle avait fait bien des sacrifices. J’ai donc souhaité accoler à mon nom le sien. Les choses ont été facilitées parce que j’étais un avocat connu sous le nom Dupond-Moretti. La loi permettait de passer du nom d’usage au nom officiel quand vous étiez connu. C’est une injustice pour tous ceux qui ne sont pas dans ma situation et qui n’ont pas connu la notoriété », confie-t-il.