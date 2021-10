Le garde des Sceaux convoque le comité de suivi de l'accord égalité professionnelle

Le garde des Sceaux a ouvert le 4 novembre dernier une réunion du comité de suivi de l'accord égalité professionnelle du ministère de la justice en présence de la haute-fonctionnaire à l'égalité femmes - hommes, Isabelle Rome. Cet accord avait été signé le 20 janvier dernier.

Éric Dupond-Moretti, soulignant qu'il « est impératif d'agir vite et fort », a annoncé plusieurs mesures. La première d'entre elles est la création d'une cellule d'écoute contre les violences sexuelles et sexistes, à destination de tous les agents, afin de garantir une liberté et une fluidité de la parole de toute personne s'estimant victime de tels agissements. Cette cellule, qui sera assurée par un organe extérieur au ministère, fera l'objet d'une expérimentation de six mois qui permettra une configuration précise de ce dispositif.

Le ministre de la Justice a également annoncé l'élaboration d'un diagnostic sur l'écart entre les rémunérations, dans le but de le corriger, l'adoption d'une charte de l'équilibre des temps de vie pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ainsi que le dépôt par le ministère de la Justice d'une candidature aux labels de l'Afnor égalité femmes - hommes et diversité.

Toutes ces mesures permettront de faire avancer et d'ancrer davantage dans le concret le combat pour l'égalité femmes – hommes, grande cause du quinquennat voulue par le Président de la République.