Le garde des Sceaux a rencontré le procureur général de la CPI

Le ministre de la Justice français s'est ainsi dit heureux d'avoir rencontré le nouveau procureur général de la Cour pénale internationale. Une institution « essentielle pour lutter contre l'impunité et un motif d'espoir pour les victimes de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre », a-t-il ajouté sur Twitter.

A la fin du mois de juillet dernier, ses collègues des ministères des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, ont également eu le plaisir de rencontrer Karim Khan pour explorer des voies de collaboration pour responsabilité pour crimes d'atrocité.

Le procureur général de la CPI a aussi participé à une réunion avec Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, et Michel Raffray, juge d'instruction et doyen du pôle « crimes contre l'Humanité, crimes et délits de guerre » du Tribunal judiciaire de Paris, pour lutter contre l'impunité des criminels de guerre.