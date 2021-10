Le futur du commerce : vers la fin du magasin ?

Dans un contexte où les enseignes font assaut d’innovations, l’Atelier BNP Paribas, cellule de veille technologique de BNP Paribas, et l’Ifop, ont donné la parole aux Français afin de mieux saisir leur regard et leurs attentes sur l’évolution de leurs magasins.

Cette étude permet de mieux comprendre qu’Internet a profondément changé les habitudes de consommation des Français et que ces derniers attendent plus de la part de leurs magasins.



D'après les résultats de cette étude, plus d’un Français sur deux (51%) utilise Internet et son téléphone mobile pour effectuer des achats classiques du quotidien.



La valeur pratique des innovations en magasin est reconnue des Français : 65% de ceux qui ont acheté des produits dans des enseignes proposant des innovations affirment qu’elles ont facilité leur parcours d’achat.



Outre leur praticité, les innovations en magasin sont un critère de sélection pour les Français : 53% d’entre eux déclarent que leur présence les incite à fréquenter une enseigne plutôt qu’une autre.



La relation client demeure un critère décisif pour les Français. En effet, 50% d’entre eux en attendent principalement un gain d’informations relatives aux produits.



Aux yeux de 74% des Français l’évolution des magasins traditionnels semble incontournable ! Parmi eux, 37% considèrent que les points de vente deviendront des lieux dédiés à la livraison des produits achetés en ligne et 34% imaginent des espaces consacrés à l’information et à la démonstration.



Enfin près d’un quart des Français (23%) affirment que l’on pourra se passer de l’achat en magasin traditionnel dans l’avenir.