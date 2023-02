Le Forum Réseaux Et Carrières au féminin à Nanterre le 2 février

L’association Elles bougent, organisatrice du Forum Réseaux et Carrières au Féminin 2023, est parrainée par six ministères. Elle a pour objectif de susciter des vocations auprès des jeunes filles dans les métiers des secteurs industriels, technologiques et scientifiques. Plus de 100 entreprises partenaires d’Elles bougent se mobilisent pour cette édition 2023 pour proposer des offres d’emploi, d’alternance et de stage aux femmes issues de filières scientifiques, techniques ou technologiques.

Le forum aura lieu dans sa forme digitale, pour toute la France le mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2023, et en présentiel le jeudi 2 février à Nanterre.