Le fonds Lifento Care refinance une partie de ses actifs dans l’immobilier de santé

Cette première tranche est destinée au refinancement des actifs présents dans le fonds LIFENTO CARE en France et en Belgique, sur une période de 5 ans et permet d’atteindre l’objectif de levier du fonds.

Lancé en 2019, l'Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI) Lifento Care permet d’investir dans les secteurs porteurs et décorrélés de l’économie : la santé et le médico- social (cliniques, EHPAD, centres de santé), en France et en Belgique. Elle dispose actuellement d’un portefeuille de 5 actifs d’une valeur de 50M€ et vise 200 millions d'euros courant 2022.

Pour réaliser cette opération de refinancement, la société de gestion Lifento a été accompagnée par Rothschild & Co pour la partie financière, du cabinet Avocats Archers pour la partie juridique, du Cabinet Arsène Taxand en France et Loyens & Loeff en Belgique pour la partie fiscale ainsi que de KL Conseil et Les notaires du Trocadéro pour la partie notariale.

Les prêteurs ont été conseillés par Gide Loyrette Nouel en France et Loyens & Loeff en Belgique pour la partie juridique, ainsi que de Wargny Katz pour la partie notariale.