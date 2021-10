Le Fonds de dotation Verrecchia signe un partenariat avec le Département de Seine-Saint-Denis

Signée en présence de Stéphane Troussel, président du Département, Marc Verrecchia, président éponyme du groupe immobilier et du Fonds de dotation, et d'Anastasia Andrieu, directrice générale du Fonds de dotation Verrecchia, la convention triennale scelle des engagements forts et réciproques en faveur des jeunes.

Fondée sur des valeurs communes de solidarité, de respect et d’inclusion du Fonds de dotation et du Département, cette convention grave également dans la pierre des axes de développements stratégiques communs : l’insertion, l’émergence de talents et la culture.

Véritable « première pierre » pour accompagner des dynamiques collectives tournées vers les jeunes

Le Fonds de dotation s’appuiera sur le réseau des 130 collèges du département séquano-dyonisien pour, concrètement :

S’inscrire dans le programme national « Culture et Art au Collège », afin de :

1. Valoriser la filière du geste et de ses savoir-faire autour de la matière pierre

2. Poursuivre les ateliers pratiques et la production d’oeuvres collaboratives avec les artistes en résidence

S’associer à la Direction de l’Emploi et de l’Insertion de l’Attractivité Territoriale, afin de :

1. Renforcer les visites au sein des chantiers, afin de révéler la matière pierre dans la construction, sa qualité en matière de bas carbone, sa filière et pourquoi pas, susciter des vocations

2. Favoriser davantage la mise en relation des collégiens avec le tissu économique local (entreprises de la promotion immobilière, du BTP, de l’artisanat, …)

Ce partenariat vient également renforcer le Plan d’Investissement national dans les Compétences (PIC), un dispositif 100% inclusion, lancé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insert et les partenariats du Département avec l’Institut Médico-Éducatif (IME) et l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Après la commune d’Aulnay-Sous-Bois et le région Grand Est, ce partenariat est une étape indispensable pour mener à bien l’ambition nationale portée par le Fonds de dotation Verrecchia.

Fort de cet ancrage territorial, le Fonds de dotation dépassera les frontières de Seine-Saint-Denis, son berceau d’origine, afin de mener des politiques volontaristes dans les Quartiers Prioritaires des Villes (QPV) et y déployer ainsi une nouvelle fois ses actions auprès des jeunes publics, le Fonds accentuera également ses partenariats avec Paris et Bordeaux, en complément des ateliers-visites avec les école Primaires d’Aulnay-Sous-Bois et la résidence d'artiste au lycée professionnel Camille Claudel dans les Vosges.