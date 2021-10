Le Fonds Ambition Numérique rentre au capital de 14 entreprises

Ce fonds, doté d'un total de 300 millions d'euros, est géré par la CDC Entreprises, filiale du groupe Caisse des dépôts, et son objectif est d'accélérer la croissance de PME innovantes et d'aider "à l'émergence de champions français".



Après dix-huit mois d'activité, le Fonds est entré au capital de 14 entreprises dans des secteurs très diversifiés, comme les composants et systèmes, les objets connectés, les équipements télécoms, les logiciels de cloud computing, ou encore la e-santé.



Au total, 33 millions d'euros ont été investis, sachant que l'accompagnement dans la durée des entreprises de son portefeuille conduira le Fonds à y réinvestir.



Dans les trois années à venir, le Fonds Ambition Numérique "poursuivra la réalisation de nouveaux investissements, avec un objectif de 40 entreprises financées au total".



Fleur Pellerin, la ministre déléguée chargée des PME, de l'Innovation et de l'Economie numérique, a estimé qu'il "fallait maintenant inscrire ce fonds dans la nouvelle stratégie numérique du gouvernement, que l'on peut résumer en un slogan : il faut changer d'échelle"



"On ne plus se contenter d'une simple logique d'animation du secteur. Nous devons mettre les start-up françaises sur la rampe de lancement, qu'elles puissent devenir de véritables entreprises de taille intermédiaire, adressant un marché désormais mondial", a souligné la ministre.



Mme Pellerin a estimé que "le rachat par des acteurs étrangers ne doit plus être la seule option" et que ce Fonds "va intervenir pour aider les entreprises innovantes à franchir une étape de leur développement, avec des montants maximum de 10 millions d'euros et une participation maximale de 30%".