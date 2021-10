Le financement du prolongement de la ligne 14 fait l'unanimité

Pour Jean-Paul Huchon, « le prolongement de la ligne 14 est très attendu des Franciliens : c'est à la fois un projet emblématique du Plan de mobilisation pour les transports et un enjeu essentiel du Grand Paris Express. » Pierre Serne souligne de son côté que « l’utilité du projet n’est plus à démontrer : le prolongement de la ligne 14 va permettre de répondre à l’urgence en améliorant les conditions de transport des 610 000 voyageurs quotidiens de la ligne 13 en délestant la ligne d'environ 20 %. Ce sont près de 96 000 habitants qui vont bénéficier d'une meilleure mobilité. »



Pour réaliser les études de projet et les premières acquisitions foncières, la Région va débloquer 57,7 M€. La totalité de la part Région sera affectée à la RATP qui assure la co-maîtrise d’ouvrage du projet avec le STIF. Estimé à 1,4 milliard d'euros, le coût du prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen est financé à hauteur de 38 % (soit 524 M€) par la Région Île-de-France. La Société du Grand Paris (30 %), la Ville de Paris (20 %), les départements des Hauts-de-Seine (3 %) et de la Seine-Saint-Denis (3 %) viennent compléter ce financement. Les études de trafic réalisées par la RATP et le STIF ont montré que le taux de décharge de la ligne 13 grâce au prolongement de la ligne 14 est supérieur à 20%. Outre le prolongement à Mairie de Saint-Ouen à l’horizon 2017, la ligne fera l’objet de nouvelles extensions vers l’aéroport d’Orly et vers Saint-Denis Pleyel. Les travaux pourront commencer fin 2013, à l’issue des études détaillées réalisées par la RATP et le STIF, maîtres d’ouvrages du projet.



©A.P