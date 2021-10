Le festival Omnivore du 17 au 19 mars à Paris

Le festival, organisé à la Maison de la Mutualité, vise à "promouvoir une cuisine en mouvement" et se veut "plateforme vivante de découvertes, de rencontres inédites, d'échanges et d'histoires de cuisine". Des chefs montent sur scène chaque jour pour préparer des recettes et expliquer leur philosophie.

Le public pourra ainsi assister à des démonstrations d'Alexandre Couillon, de Thierry Marx (2 étoiles), de Yannick Alléno (3 étoiles), mais aussi de Luke Burgess qui viendra de Tasmanie, de Danny Bowien qui retravaille la cuisine chinoise à San Francisco etc. Il y aura également une scène sucrée, sur laquelle se produira, entre autres, le chocolatier Pierre Marcolini.

Pour la première fois, des artisans auront leur scène. Le public pourra ainsi entendre Alexandre Polmard parler de tradition bouchère, Stéphane Meyer de plantes sauvages, etc. Des dîners à plusieurs mains sont également programmés, comme les "Fucking dinners" où un chef parisien invite dans son restaurant un confrère étranger.