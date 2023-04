Le Festival du livre de Paris ouvre ses portes au Grand Palais éphémère

Véritable mine d’or, le Festival du livre de Paris est un lieu incontournable pour les passionnés de lecture de la région Île-de-France. Habitué de la Porte de Versailles, c’est cette année au Grand Palais éphémère qu’est accueilli le Festival du livre de Paris. Cette nouvelle édition, qui se tient jusqu’au 23 avril, met à l’honneur l’Italie. Pour l’occasion, des auteurs italiens sont présents dans les rencontres, dédicaces et remises de prix organisées durant ces trois jours. Parmi les auteurs pertinents se trouvent des grands noms de la littérature, comme Marc Lévy, Erik Orsenna, ou encore Hervé Le Tellier.

©D.R. Affiche générale du Festival du livre de Paris

Les visiteurs ont le plaisir de déambuler à travers les stands remplis de livres en tout genre. Polars, romans, bandes dessinées ou encore magazines, il y en a pour tous les goûts. Au milieu des montagnes de livres se cachent les auteurs, prêts à transmettre leur passion aux curieux qui s’arrêtent, bien souvent intrigués par un titre ou une couverture.

L’an dernier, le festival avait accueilli pas moins de 90 000 visiteurs et 70 000 livres ont été vendus.

Le Prix littéraire des lycéens décerné

Au Festival du livre, on ne vient pas uniquement pour rencontrer ses auteurs préférés et leur demander d’apposer un autographe sur son bouquin du moment. Un grand nombre de prix sont décernés lors de ces trois jours. Le premier d’entre eux est le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la région Île-de-France.

Chaque année, il permet à 1 200 lycéens franciliens issus de 40 classes d’aller à la rencontre de la littérature contemporaine et de ses auteurs, mais aussi de faire entendre leur voix pour élire leur livre préféré. « C’est assurément l’un des plus beaux prix littéraires de la saison. C’est celui qui consacre la rencontre entre les auteurs et les élèves, mais aussi entre la littérature et ces nouveaux amateurs », se réjouit Florence Portelli, ministre chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création à la région Île-de-France.

Ces jeunes jurés ont eu à lire et à départager, durant le premier semestre, 40 livres de tous les genres parus au cours de l’année écoulée et sélectionnés par un comité de lecture composé d’enseignants, bibliothécaires et libraires franciliens. Dans chacun des huit départements d’Île-de-France, cinq livres étaient en lice pour un prix, soit huit auteurs lauréats au total. Pour cette douzième édition, cinq écoles ont participé dans chaque département francilien.

Les lauréats 2022-2023 du Prix littéraire des lycéens franciliens, par département :

Paris : Catel & Bocquet - Alice Guy

Val de Marne : Arnaud Delande et Laurent Bidot - Après la rafle

Hauts-de-Seine : Diadié Dembélé - Le duel des grands-mères

Seine-Saint-Denis : David Sala - Le poids des héros

Yvelines : Christian Viguié - Fusain

Val-d’Oise : Sylvain Pattieu - En armes !

Seine-et-Marne : Fabienne Swiatly - Saïd

Essonne : Marie Vingtras - Blizzard

Informations pratiques



Inscription en ligne obligatoire. Tarifs : gratuit pour les moins de 25 ans, le tarif pour les autres publics est de 5 €. Horaires : Samedi 23 avril : 10h – 21h Dimanche 24 avril : 10h – 19h.