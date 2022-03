Le Festival du jeu vidéo et du numérique

Organisé dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département souhaite valoriser les usages pédagogiques des jeux vidéo du numérique, faire découvrir les différentes écoles, ainsi que les métiers du secteur. Cet événement fédérateur réunira les jeunes, les familles, les passionnés et les curieux autour du premier loisir des français.



Cet événement est unique en France. Sur plus de 3 000 m2, les visiteurs pourront notamment retrouver un salon du jeu vidéo avec des tournois, un salon écoles supérieures et centres de formations dans les domaines du jeu vidéo, de l’image, des arts graphiques et du numérique ; Deux journées de jobdating réunira les entreprises du secteur et demandeurs de stages et emplois de la région. Un espace Ateliers éducatifs, interactifs et numériques sera aussi proposé par les professionnels du secteur.



L'entrée est gratuite pour les 8 000 visiteurs attendus pour cette première édition. La réservation d’une place gratuite et programme complet de l'événement sur : https://festival-numerique.hauts-de-seine.fr/