Le Festival de Robotique de Cachan

Le Festival de Robotique propose des spectacles, des séances de cinémas, des ateliers de programmation des animations de rues, des compétitions de robotique, des expositions, des visites d’entreprises… Pour cette 8e édition, il apportera une nouvelle fois un espace de réflexion, de pratique, de découverte et de jeu, autour de la robotique et du numérique.

Cet événement devient incontournable à Cachan. Les visiteurs affluent, les partenaires se multiplient, les actions proposées se diversifient sur un territoire de plus en plus élargi, pour un public de plus en plus varié et exigeant.

La gestion et l’organisation de ce festival ont été confiées à la nouvelle Association Festival de Robotique.