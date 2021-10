Le Festival d'Ile-de-France : fin de l'histoire

Tout au long de son histoire, le Festival d'Île-de-France a accueilli une multitude d'artistes et d'ensembles. Bien des créations initiées par le festival portent aujourd'hui encore ses couleurs au gré des scènes françaises, européennes et internationales.

De son côté, le « Campus à l'oreille » permit à des milliers d'étudiants de bénéficier de concerts au sein des campus universitaires et des grandes écoles, des Rencontres musicales de Villarceaux à la série Factory qui marqua la scène jazz et electro.

Au fil du temps, ce festival a exploré le patrimoine régional : églises et abbayes, usines et friches industrielles, salles des fêtes et théâtres historiques, châteaux et manoirs, fermes et maisons de maîtres, halles de marché, jardins… Des centaines de lieux ont ainsi été les écrins privilégiés de concerts où un public venu de toute la région découvrait ou redécouvrait ces sites remarquables.