Le Festival Chorus est à vivre à La Seine Musicale du 29 mars au 2 avril

Depuis plus de 30 ans, le Festival Chorus des Hauts-de-Seine propose de découvrir tous les genres qui constellent la scène musicale actuelle. Parmi les 80 artistes programmés, on retrouve des têtes d’affiche comme Hyphen Hyphen, Josman, Kungs, Selah Sue, Suzane, ou encore Vladimir Cauchemar.

Pas moins de six salles de La Seine Musicale sont mobilisées pour le premier festival de l’année. Côté son, le festival est pionnier en la matière, avec une immersion sonore 360° en extérieur sur la place Rodin, la qualité de diffusion uniforme et profonde de la Grande Seine, ou alors l’acoustique exceptionnelle de l’Auditorium, électrisée spécialement pour le Festival.

La programmation complète

Mercredi 29 mars – Chorus des Enfants : Aldebert enfantillages 4 ; Cy & Ju – Je suis comme ça ; Ernest et Célestine ; L’Ascenseur cosmique par Monsieur Lune ; Jamais contents ! ; Francky goes to Pointe-à-Pitre ; La Petite Taupe ; Nino et les rêves volés ; Rick le cube, vers un nouveau monde de Sati ; Robinson et Samedi soir de Soul Béton ; Tilt de Chapi Chapo et petites musiques de pluie.

Jeudi 30 mars : rencontre professionnelle et 15 concerts gratuits. Sélection du Prix Chorus 2023 ; Sélection PAPA (Chien Méchant et Yolamif) ; Carte blanche au territoire (Madeleine, Spoink, Medium Douce, Rallye…).

Vendredi 31 mars : Bagarre ; B.B. Jacques ; Benjamin Epps ; Dosseh ; Eesah Yasuke ;

Haviah Mighty ; Kungs ; LAAKE ; La Jungle ; NTO ; Porchlight ; Riopy ; Suzane ; The Guru Guru ; Uzi Freyja ; Vladimir Cauchemar.

Samedi 1er avril : Albi X ; Bianca Costa ; Finn Foxell ; JeanneTo ; Jok’Air ; Josman // Kaky ; Lazuli ; Leto&Guy2Bezbar ; Lithium x Waxx & C.Cole avec A2H – Chilla – Sopico – Tsew the Kid ; Makoto San ; NeS ; Paloma Colombe ; So La Lune ; Superpoze ; Tour-Maubourg ; Tukan ; Yuksek présente DANCE’O’DROME ; Ziak.

Dimanche 2 avril : Bibi Club ; Enchantée Julia ; Hyphen Hyphen ; HSRS ; Jeanne Added ;

Jupiter & Okwess ; KALIKA ; Kamaal Williams ; Meule ; Oete ; Oscar les vacances ; Samm Henshaw ; Selah Sue ; The life on Mars Orchestra from Bowie to Ziggy ; Walter Astral ; Zaho de Sagazan.

Informations billetterie

Pass 1 jour : 35 €. Pass 3 jours : 80 €. Chorus des enfants : 10 € (hors Ernest et Célestine : 12 €) / À partir de 2 spectacles achetés : 7 €. La billetterie est ouverte sur chorus.hauts-de-seine.fr.