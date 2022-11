Le Faubourg Saint-Honoré s'illumine à l'approche de Noël

Petits et grands étaient au rendez-vous de la “Winter Time 2022”, la grande soirée d’inauguration des illuminations de Noël du Faubourg Saint-Honoré. Mais avant d’appuyer sur le gros bouton rouge, signifiant le début de cette période féérique, le public a pu admirer l’impressionnante fanfare de Chezy, venu jouer des morceaux traditionnels, tandis que la Garde Républicaine défilait fièrement.

Cette année encore, les illuminations ont été inaugurées par un parrain et une marraine : Laury Thilleman, animatrice, entrepreneuse à succès et femme engagée, et l’ancien rugbyman, Vincent Clerc. À leurs côtés, le président du Comité du Faubourg Saint-Honoré, Benjamin Cymerman, se dit fier de cette soirée : « Cette année encore nous nous associons et nous mettons en avant une association liée à l’enfance qui me tient à cœur : Premiers de cordée ». Cette association est présente depuis plus de 20 ans et œuvre pour faire pratiquer le sport aux enfants au sein même des établissements hospitaliers. « Nous accompagnons une dizaine de milliers d'enfants chaque année environ, quelle que soit leur pathologie, quel que soit leur handicap et la douleur qu'ils ont, on va auprès d'eux et on leur explique que leur corps est toujours vivant, qu’ils peuvent bouger et avoir un sourire. Tout cela participe à leur quotidien, et on vit toujours des moments pleins d'émotions avec eux », explique Marc Hofer, président de Premier de cordée.

Une tombola chic et glamour

Pour cette nouvelle édition de Winter Time 2022, le Comité du Faubourg a demandé à ses membres prestigieux d’offrir des lots et des expériences exceptionnelles, pour une tombola de luxe. Une étole grise en cachemire Chanel, un coffret “Millésimes Rare”, comprenant trois bouteilles Arlaux de 1998, ou encore une nuit dans la chambre Luxury de l’hôtel Sofitel, sont à gagner. Au total, 31 lots ont été offerts par les membres du Comité.

Jusqu’au 15 janvier chaque participant désireux de remporter l’un de ces prestigieux cadeaux pourra se procurer des tickets qui seront vendus à 10 euros l’unité. L’intégralité des dons sera reversée à l’association Premiers de cordée. Pour participer, chacun peut se rendre sur le site dédié à l’événement : www.wintertimeparis.com.