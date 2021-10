Le “Fabriqué en France” à l'Elysée

Pendant deux jours, entreprises, artisans, producteurs et industriels pleinement engagés dans la fabrication française seront mis à l'honneur au Palais de l'Élysée. Un vélo électrique haut-savoyard, des cornichons de l'Yonne, un mini lave-vaisselle vendéen, un cinéma mobile conçu dans le Loiret, du chocolat de Nouvelle-Calédonie, des fleurs fraîches d'Ile-de-France, une chaise de bistrot de l'Ain, des chaussures de marche des Pyrénées-Atlantiques, une station de recharge ultra-rapide pour voiture électrique fabriquée dans le Pas-de-Calais… Les visiteurs pourront découvrir 126 produits issus de tous les départements et territoires de métropole et d'Outre-mer et qui illustrent ce que notre pays crée de meilleur.