Le Droit Pour moi : lancement d'un pack contre le harcèlement moral au travail

« Plus d'un salarié sur cinq se disait victime d'au moins un « comportement hostile » au travail en 2010, selon la dernière enquête Sumer réalisée par des médecins du travail. Ils étaient un sur six (16%) en 2003. » Le Droit Pour moi décide de lancer le pack « Faire face au harcèlement moral » sur son site ledroitpourmoi.fr. Il réunit trois expertises et expériences complémentaires pour permettre au salarié harcelé de s’informer et de prendre les bonnes décisions.

Héloïse Comte, avocat en droit du travail, Barbara Maes, expert de la souffrance au travail, et Catherine Thévenon, médecin du travail et psychiatre, ont réuni leurs pratiques et savoir-faire pour l’élaboration du pack.

Grâce à une série de vidéos animées au graphisme simple et ludique, de documents d’information et de modèles d’attestations, les victimes de harcèlement moral en entreprise sont guidées dans les démarches à suivre et trouvent les réponses à leurs questions pour se défendre.

Le pack propose également un questionnaire d’autodiagnostic, permettant d’identifier rapidement si le particulier fait réellement face à une situation de harcèlement moral.

Guillaume Kaltenbach et Vincent Letamendia, fondateurs du Droit pour moi