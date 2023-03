Le Droit dans l’entreprise, le bien-aimé d’In Extenso

In Extenso est une marque reconnue pour toutes ses activités interprofessionnelles. Rencontre avec deux de ses dirigeants, François-Gérard Mondi, à la tête d’In Extenso Ile-de-France qui incarne et booste l’offre interprofessionnelle du Groupe, et Pierre-Jacques Castanet qui dirige le Pôle Avocats, en pleine croissance.

Affiches parisiennes : Pouvez-vous nous présenter votre structure ?

François-Gérard Mondi : Le groupe In Extenso est réparti sur tout le territoire avec ses 250 agences et propose une offre 360° à destination des entrepreneurs appartenant à tous les secteurs d’activités, hôtellerie, tourisme, bâtiment, franchise et commerce organisé, mais également les professions libérales et indépendantes, les créateurs et les startups. Notre offre s’articule autour de nos cinq métiers : expertise comptable, RH, audit, juridique et conseil.

En Ile-de-France, In Extenso réalise un chiffre d’affaires de près de 70 millions d’euros, dont 25% pour l’activité conseil, notamment la fusion-acquisition et le conseil dans les secteurs de l’innovation, l’hôtellerie et la gestion de patrimoine. Notre offre est très étendue car elle concerne aussi bien des entreprises individuelles que des ETI.

Pierre-Jacques Castanet : L’intérêt majeur d’appartenir à un groupe comme In Extenso est que nous pouvons apporter à nos clients un service à 360 degrés, en faisant appel à des experts non seulement du chiffre mais aussi du droit dans trois domaines principaux que sont le droit fiscal, le corporate - droit des sociétés, et le droit du travail, qui comprend le droit social et le droit de la sécurité sociale. Nos équipes apportent aux clients de la complémentarité, de la visibilité et de la transparence.

A.- P. : Vous êtes l’une des plus anciennes structures d'exercice interprofessionnel. Comment cela fonctionne-t-il et répond-t-elle à l’intérêt du client ?

F.G. M. : Tout à fait, d'ailleurs, notre structure s’est développée dans l'intérêt du client parce que chez nous, tout est pensé pour orienter l'ensemble de nos collaborateurs et toutes nos offres vers le client et autour du client. Dans tout comité métier In Extenso, il y a toujours des experts de la comptabilité et des experts du droit. Maintenant, c'est devenu un réflexe chez In Extenso, et cela fonctionne très bien.

P.-J. C. : On est en train de créer un cabinet 3.0 qui va, au nom de la satisfaction et des besoins des clients, porter une équipe pluridisciplinaire et qui va savoir dégager de l’efficacité, de la performance et de l'innovation. L'équipe de l'Ile-de-France, dont le droit des sociétés est un des atouts majeurs, a pour objectif de rechercher ce qui va permettre aux clients d'avoir la visibilité nécessaire pour franchir les différentes étapes de leur projet. Le droit des sociétés devient un outil au service de la croissance du dirigeant et pas simplement un outil de sécurisation.

A.- P. : Combien êtes-vous dans l’équipe juridique ?

P.-J. C. : L'équipe juridique en Ile-de-France compte une trentaine de juristes et d’avocats, avec un chiffre d'affaires de 3 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 3 millions d’euros pour les activités droit du travail/protection sociale et droit fiscal. Avec 6 millions d’euros au total, cette équipe a pour ambition de devenir un opérateur majeur en droit. Pour continuer à nous renforcer et à nous développer, nous recherchons des talents qui, dans leur spécialité, vont apporter la valeur ajoutée attendue par les clients. C’est pour cela qu'aujourd'hui on parle des métiers du chiffre et du droit, au service de la croissance des clients. Notre ambition est qu’on soit considéré comme une firme proposant un conseil à 360 degrés avec nos experts du chiffre et du droit, ce qui est complètement novateur pour les clients.

F.G. M. : La mise en place de ce dispositif nous a aussi permis de faire grandir nos collaborateurs en employabilité et en fierté aussi en tant qu'employeur. Cela a d’ailleurs eu un impact sur notre marque employeur pour les métiers du juridique.

A.- P. : Avez-vous développé l’aspect technologique de vos offres ?

F.G. M. : Pour nous la technologie, c'est le rapport avec le client. Plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose, on est proactif et on propose nos services aux clients. En matière de technologie, nous avons déployé un logiciel d'actes juridiques, pour l'établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales ou d’autres actes juridiques.

P.-J. C. : Tout l'intérêt d'être adossé à un grand groupe de la taille de In Extenso au niveau national, c’est que l’on peut apporter de la proximité humaine et du conseil avec des outils modernes que le groupe fournit. Notre choix, c'est d'allier technicité et proximité, pour fidéliser le client. On est à son écoute, il sait qu’il peut nous appeler en cas de besoin. D’ailleurs, chaque client connaît le manager qui le suit, a sa ligne directe et son numéro de portable.

A.- P. : Parmi les défis à venir pour les entreprises, il y a notamment la facture électronique. Y êtes-vous préparé ?

F.G. M. : La facture électronique est un vaste sujet, donc on espère que l'État sera prêt aussi. On s'y prépare et on a commencé à récupérer l'ensemble des pratiques de nos clients en matière de facturation. On a constaté que nombre d’entre eux font leurs factures sur Excel ou Word. Notre éditeur, Fulll, travaille sur un outil qui permettra aux clients, même avant que la facture électronique ne devienne réalité, d’envoyer leurs factures et faire leurs règlements. On a également organisé des webinaires pour nos collaborateurs et pour nos clients, pour leur permettre de s'approprier ce que sera la facture électronique quand elle sera opérationnelle.

A.- P. : Comme d'autres professionnels, vous subissez un peu les retards du Guichet unique. Comment arrivez-vous à gérer cette difficulté avec vos clients ?

F.G. M. : Le retard du Guichet unique commence à se sentir. On a un devoir d'information envers vos clients, on doit leur dire que les délais de traitement des formalités ne sont plus que théoriques et qu’il faut s'adapter. On prend la mesure de la nécessité d'anticipation encore plus qu'auparavant.

P.-J. C. : Face au mécontentement du client, le rôle d'un conseil est de l’accueillir et lui dire que l’on met tout en œuvre pour s'organiser et anticiper les difficultés qui arrivent. Ne pas laisser les chefs d'entreprise et les directeurs juridiques seuls mais leur apporter un vrai soutien, c’est dans notre ADN, on est très attaché à cette notion de soutien.

A.- P. : Vous avez développé le pôle fiscalité avec l'arrivée d'une nouvelle associée et ouvert un nouveau pôle Tax & Growth. Qu'est-ce que cela veut dire ?

P.-J. C. : L'idée, c'est d'avoir une vision en amont de ce dont ont besoin les chefs d'entreprise : des projets de restructuration, en matière de fiscalité, de comprendre où ils vont, quels sont les possibles, les contraintes et les obstacles et ce que l’on peut optimiser. Cela nécessite des spécialistes qui ont une vision d’anticipation, d'où la volonté de s'adjoindre une expérience en plus qui répondra aux besoins des clients dans toutes les opérations de restructuration et de cession.

F.G. M. : Avec cette offre-là, on cherche aussi à se tourner vers l'international. On a une agence d’une cinquantaine de personnes qui est dédiée aux clients internationaux qui s’implantent en France. Avec Tax & growth. On complète notre offre pour encore mieux accompagner nos clients, qui viennent essentiellement des pays anglo-saxons et européens.

A.- P. : Vous avez des clients dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Comment se portent-t-ils aujourd’hui ?

F.G. M. : Ils sont revenus à des niveaux comparables à l’avant-Covid, tout du moins pour l'hôtellerie. Concernant la restauration Il en est de même hormis la restauration de bureau ou l’impact du télétravail se fait sentir. Ces secteurs ont une problématique de ressources parce qu’un certain nombre de collaborateurs sont partis avec la pandémie et ils n’arrivent pas à les remplacer. Face aux besoins de nos clients en matière de recrutement, on a donc adapté toutes nos offres pour répondre le plus largement possible à leurs problématiques. Actuellement, on est en train de se rapprocher d'un cabinet de recrutement qui viendra complémenter notre offre, dans une vision transversale.

P.-J. C. : La dynamique d’un groupe agile comme le nôtre, et en particulier sur l'Île-de-France, est d’être à l'écoute du marché pour pouvoir répondre aux besoins des clients et de nous développer. On va vers des terrains où l’on a besoin d'expertise, on fait travailler les experts ensemble et cela nous apporte de l’agilité et du pragmatisme. On crée des passerelles entre des domaines dans lesquels il y a des silos, pour dynamiser une offre au service des clients et plus on apporte du service au client, plus on va en profondeur dans ses besoins. C’est donc un cercle vertueux.

A.- P. : Quelles sont vos ambitions de développement en Ile-de-France ?

F.G. M. : Dans le groupe In extenso, l’Ile-de-France est une région assez compacte puisque nous avons seulement cinq agences, dont une à Boulogne Billancourt qui représente plus de la moitié des effectifs. Notre stratégie est de nous développer, aussi bien en croissance interne qu’en croissance externe, et pour cela nous voulons trouver des métiers, des marchés sur lesquels nous ne sommes pas ou sur lesquels nous sommes partiellement et dans lesquels nous voulons nous renforcer. A titre d’exemple, nous sommes très impliqués dans l’économie sociale, marché sur lequel les experts-comptables et les avocats interviennent ensemble sur de nombreuses problématiques en droit du travail, et en droit fiscal.

P.-J. C. : Concernant le droit des sociétés, l'idée est de continuer à donner de l'ampleur à ce département, le rendre encore plus dynamique et devenir un pôle significatif en la matière. On n’est plus dans le domaine de l'accessoire, développer le juridique des sociétés au sein de la région Ile-de-France est un vrai projet pour lequel on va s'appuyer sur une marque ombrelle et aller chercher des synergies.

A.- P. : Les entrepreneurs peuvent donc compter sur In Extenso pour le développement de leur entreprise ?

F.G. M. : Totalement et sur tous les aspects grâce à nos points C comme création. On accompagne les clients dans toutes les étapes de leur projet : l'adéquation de leur profil, la formalisation du projet, l’étude de marché. Ensuite, on les aide à trouver les dispositifs de soutien auxquels ils peuvent prétendre, voire du financement bancaire. Une fois l'entreprise créée, c'est le département juridique qui intervient, et parfois nos avocats. Dès le début, nos clients sont pris en main par tous les intervenants de notre offre.

Pour les entreprises innovantes, on les aide à avoir un crédit d'impôt recherche ou un crédit innovation, à répondre à des appels à projets on peut aussi les assister sur leur politique en matière de protection de brevets. Nous réfléchissons actuellement à une offre pour accompagner nos clients dans une démarche RSE, en effet après avoir nous-mêmes mis en place une politique RSE. Nous avons acquis un certain savoir dont nous pouvons faire profiter nos clients.

P.-J. C. : On veut donner l'exemple car c'est bien d'être attractif pour les clients mais il faut qu'ils sachent que chez In Extenso, on s'applique à nous-mêmes nos propres conseils. On ne peut être agile et à l'écoute des clients que si les équipes du groupe s'appliquent à elles-mêmes ce qu'elles proposent à leurs clients. C’est une démarche vertueuse qui se répercute sur nos clients.