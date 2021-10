Le droit au Paris Open Source Summit

L'objectif est de créer un espace de rencontre qui mette en avant start-up et acteurs plus traditionnels impliqués dans des démarches d'innovation ouvertes et collaboratives, à l'image de la charte éthique des legaltech.

L'ambition de cette 2e édition du Paris Open Source Summit, organisée sous le haut patronage d'Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat au Numérique et à l'Innovation, est d'exposer les innovations technologiques, la réalité et le dynamisme économique des solutions et des acteurs de cette filière, ainsi que leurs impacts sociétaux.

Associant un collectif d'experts autour d'un comité de programme coprésidé par Benjamin Jean, président d'Inno3, et d'Open Law et Jean-Christophe Elineau, directeur d'Aquinetic (photo ci-contre), l'édition 2016 est placée sous le signe de l'innovation ouverte.

Restitution des actions menées durant l'année et présentations inédites d'un certain nombre d'actions, l'édition 2016 sera la démonstration par l'exemple de la place croissante et structurante du modèle collaboratif dans l'innovation et s'articulera autour des trois dimensions essentielles de l'Open Source :