Le dossier du premier tronçon du Grand Paris Express retoqué

La SGP "prend en considération l'avis pour enrichir son dossier d'enquête publique et en faciliter la lecture". "L'enquête publique devrait ainsi se dérouler selon le calendrier prévu, dans les meilleures conditions d'information du public", assure la SGP, maître d'ouvrage du métro. Ce dossier portait sur le premier tronçon, reliant le Pont de Sèvres (Hauts-de-Seine) à l'ouest à Noisy-Champs près de Marne-la-Vallée à l'est, soit 33 km de ligne souterraine. Un chantier estimé à 5 milliards d'euros, hors acquisitions foncières et matériel roulant.

Sur le fond, l'Autorité environnementale (Ae) estime que "les études préalables sont très inégalement avancées selon les thèmes", et qualifiant "d'insuffisantes les études géotechniques, hydrauliques et hydrogéologiques et, pour la phase chantier, les études relatives aux vibrations et au dispositif d'enlèvement et de traitement des déblais", qui vont être colossaux vu la dimension des travaux. "La mention, fréquemment reprise dans le dossier, d'études plus précises ultérieures ne peut exonérer le maître d'ouvrage de fournir (...) les éléments d'appréciation nécessaires dès l'étude d'impact", ajoute l'Ae dans son avis.

"Le dossier ne permet d'apprécier ni les modalités ni les coûts des mesures à envisager", poursuit l'Ae, "cependant il ne met pas en évidence, à ce stade des études, d'éléments susceptibles de rendre impossible ou très difficile la réalisation du projet". Les recommandations de l'Ae sur ces questions "visent donc à compléter le dossier, actuellement insuffisant pour donner à l'enquête publique tout son sens, au regard des impacts du projet".