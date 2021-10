Le dispositif teamfrance-export.fr se déploie

« La Plateforme numérique des solutions que nous lançons aujourd'hui dans chaque région, illustre notre volonté d'inscrire l'action de Team France dans une logique de proximité, de lisibilité et de différenciation. Grâce à cette plateforme, les équipes de Business France et des Chambres de Commerce et d'Industrie pourront mieux détecter et préparer les entreprises exportatrices », a lancé Edouard Philippe.

La mise en oeuvre de la réforme Team France Export s'appuie sur l'interface digitale teamfranceexport.fr. Pensé pour et avec des entreprises et avec les partenaires de l'accompagnement et du financement export, un socle conçu au niveau national permet de mutualiser les fonctionnalités, l'ergonomie et la navigation, les principaux contenus et l'accès intuitif à un concentré des meilleures solutions, toute la force de frappe des partenaires publics ou privés de la Team France Export.

La plateforme est déclinée, personnalisée et enrichie en contenu par chaque région (des offres et aides spécifiques, des événements de proximité et toute l'actualité export régionale) et propose un véritable coach digital pour les PME et ETI françaises de métropole et d'outre-mer. Les entreprises ont ainsi accès à l'ensemble des dispositifs et aides mis en œuvre par leur région dans le cadre de sa stratégie de développement économique.

Pourquoi teamfrance-export.fr ?

- Pour fournir des outils digitaux et des solutions innovantes et adaptées aux entreprises, en fonction de leurs profils, pour les aider à démarrer, structurer et accélérer leur développement à l'international.

- Pour constituer de manière organisée un véritable centre de ressources et de conseils et proposer des réponses et une chaîne de valeur animée par la Team France Export et ses partenaires, qui répondent précisément aux besoins des entreprises.

- Pour proposer à chacun un parcours en toute autonomie, mais également offrir une mise en relation avec ceux, qui en proximité territoriale sont en mesure de conseiller et accompagner l'entreprise.

« La bonne nouvelle avec Team France Export, c'est qu'en articulant Business France avec les CCI et Bpifrance avec les meilleurs opérateurs du privé à l'étranger, on crée une force de frappe sans précédent au bénéfice de nos entreprises. Avec la garantie d'un accompagnement cohérent et efficace tout au long de leur parcours à l'export, on peut se donner rendez-vous, dès 2020, pour les résultats et les success stories ! », commente Christophe Lecourtier, directeur général de Business France.

« L'international, pour toutes nos entreprises, c'est la croissance et l'emploi. Et évidemment, on se doit de travailler tous pour cela. C'est ce qu'on a fait avec Business France. On a créé Team France Export, qui est une mutualisation de moyens et d'expertises dans tous les territoires. C'est grâce à cette alliance, qui est inédite, que l'on accompagnera encore mieux nos entreprises pour gagner à l'international », ajoute Pierre Goguet, président de CCI France.