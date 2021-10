Le dispositif

Rideau baissé, mais service actif... Conscients des contraintes liées aux limites de déplacement, de nombreux commerces de quartier ont trouvé des solutions pour poursuivre leur activité et servir leurs clients dans le strict respect des règles sanitaires.

A leurs côtés au quotidien, la CCI Paris Ile-de-France, face à la dégradation de la dynamique économique locale par la contrainte imposée de fermeture des boutiques, a mis en place un dispositif, en partenariat avec les villes, pour référencer les commerçants en capacité de livrer et d'assurer la vente à emporter dans chaque commune.

L'objectif est de répondre d'une part aux commerces particulièrement touchés par les restrictions d'activité et d'autre part aux nombreuses familles qui cherchent des solutions de livraison à domicile afin de limiter les risques liés aux déplacements. Cet outil permet aussi d'offrir des solutions au commerce non sédentaire, fortement impacté par la fermeture des marchés de ville.

D'ores et déjà, 110 villes ont adhéré au dispositif depuis son lancement mi-mars. La CCIR poursuit son déploiement auprès d'un grand nombre de communes du territoire francilien pour obtenir leur adhésion et atteindre ainsi le plus possible de commerçants et de consommateurs, via l'affichage des listes de commerçants concernés dans les mairies partenaires.

A partir du 27 avril, tout commerçant en Ile-de-France pourra se référencer sur ce site, très simplement et gratuitement. Ce dispositif s'ajoute aux nombreux programmes déployés par la CCI Paris Ile-de-France pour accompagner les commerces dans leurs démarches de digitalisation et de développement.