Le design s'invite à La Défense

Pour sa 4e édition, Forme Publique décline le thème du “générique” et fait évoluer son concept, qui vise à présent la pérennisation de ces mobiliers originaux sur le territoire.

Pour Patrick Devedjian, président du Département et de Paris La Défense « Ce quartier s'est toujours positionné comme un territoire d'avant-garde et dans l'ère de son temps. Qu'il s'agisse d'expositions d'art contemporain, d'aménagement des espaces publics ou de la gestion du quartier. Forme Publique, avec le mobilier innovant que cette biennale propose, en est une illustration de plus. »