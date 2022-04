Le dernier tunnelier de la ligne 16 du GPE baptisé “Maud”

Conformément à la tradition, le tunnelier portera le nom d’une femme, “Maud”, en l’honneur de Maud Tallet, maire de Champs-sur-Marne et ancienne enseignante. La marraine a été choisie dans le cadre d’un vote lancé au sein des différentes structures périscolaires de la commune de Champs-sur-Marne. Plusieurs dizaines d’enfants ont ainsi pu donner leurs voix et choisir la dernière marraine de la ligne 16.

Fabriqué par l’entreprise Herrenknecht et acquis par le groupement d’entreprises mené par Razel-Bec, le dernier tunnelier de la ligne 16 s’élancera à l’été 2022 pour creuser un tunnel de 5,5 km de long, de l’arrière-gare Noisy – Champs, jusqu’à l’ouvrage Bel-Air à Chelles. Cette portion, une fois creusée, permettra de connecter les lignes 15 et 16 entre elles à Noisy – Champs, préfigurant ainsi la première rocade du Grand Paris Express. Ce tunnelier a déjà creusé sur la ligne 15 Sud entre 2019 et 2021 (sous le nom de “Camille”) entre la gare Créteil L’Èchât et l’ouvrage Salengro, à Champigny- sur-Marne.



La ligne 16 prévoit 200 000 voyages quotidiens de la Seine-Saint-Denis, jusqu'aux frontières de la Seine-et-Marne, en desservant les gares Chelles et Noisy-Champs. Grâce à ses 29 km de métro automatique, ses 10 gares dont huit connectées au réseau de transports franciliens, la ligne 16 bénéficiera à près de 800 000 habitants et améliorera le quotidien de nombreux habitants de l’Est francilien. En correspondance avec de nombreuses lignes de transport (RER A, RER E, RER B, lignes Transilien), elle assurera également une liaison directe vers la Cité Descartes et La-Plaine-Saint-Denis.

© Olivier Brunet