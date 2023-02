Le député et avocat Emmanuel Pellerin n’est pas au-dessus des lois

Et ce, malgré le mea culpa, on ne peut plus édifiant, d’Emmanuel Pellerin, suite aux révélations de Mediapart. Le député du parti Renaissance reconnaît avoir consommé de la cocaïne et se met en retrait de la vie politique.

Médiapart vient donc de révéler l’existence d’une enquête judiciaire, ouverte en septembre dernier, visant Emmanuel Pellerin, pour des faits de consommation de cocaïne. Dans l’aspiration de ces révélations, le Parquet de Nanterre vient d’annoncer, dans les colonnes du Parisien, ouvrir une nouvelle enquête judiciaire pour usage de produits stupéfiants.

Contacté par Mediapart, le député des Hauts-de-Seine – qui est également avocat au barreau de Paris – a reconnu, sans difficulté, les faits qui lui sont reprochés.

Le parti Renaissance examinera lundi 30 janvier son « exclusion immédiate », a annoncé le parti de la majorité.

Les faits « portent gravement atteinte à l'image du Parlement mais aussi du parti dont il est adhérent », a indiqué le porte-parole de Renaissance. Ils sont aussi contraires en tous points aux valeurs que défend Renaissance et le bureau exécutif du parti réuni en urgence par Stéphane Séjourné proposera son « exclusion immédiate ».

Le député des Hauts-de-Seine a diffusé un communiqué présentant ses excuses à sa famille, à son groupe politique et à l’Assemblée nationale, « pour l’image dégradante » que son comportement a renvoyée en reconnaissant que « nul de saurait être au-dessus des lois ».

Emmanuel Pellerin annonce, par ailleurs, son retrait de la vie de son groupe politique et du parti Renaissance mais pas encore sa démission en tant que député.