Le déploiement du réseau Internet mobile de la ligne 15 sud confié à TOTEM

Une mise en œuvre qui permettra aux usagers de profiter d’internet et d’un réseau performant, sur 33 kilomètres de ligne.

La Société du Grand Paris a donc choisi le groupe Orange, via sa nouvelle filiale TOTEM, pour déployer le réseau mobile 5G sur la Ligne 15 sud du Grand Paris Express. Pour rappel, cette ligne entrera en service en 2025 et reliera Pont de Sèvres à Noisy-Champs, traversant Paris d’est en ouest. Ainsi, ce ne sont pas moins de 1 000 équipements qui seront déployés sur les quelque 33 kilomètres de tunnel que compte la ligne, comme sur les 16 gares de cet axe.

Internet pour tous dans le métro, quel que soit votre opérateur mobile

De quoi permettre aux futurs usagers de bénéficier d’une connectivité avec ce qui se fait de mieux actuellement, que cela soit pour la voix ou les datas. La filiale TOTEM garantira donc la compatibilité de son architecture avec les bandes de fréquences 2G, 3G, 4G et 5G. Surtout, elle assurera la neutralité d’accès à ses infrastructures pour l’ensemble des opérateurs licenciés avec lesquels elle mettra en œuvre des contrats de services. Les voyageurs pourront donc passer appels téléphoniques, visio, et plus généralement accéder à l’internet mobile, sans restriction ni problématiques. Mise en service dans deux, la ligne 15 sud sera la toute première ligne entièrement connectée à la 5G.