Le Département verse plus de 6 millions d'euros d'aides aux structures du territoire

Le Département a voté le 8 juillet dernier un Plan de rebond solidaire et écologique exceptionnel, afin de limiter les effets de la crise et de participer à la relance du territoire. Ce Plan a déjà permis de mener des actions de lutte contre la fracture numérique, pour la prévention des impayés de loyers, de verser des aides pour les autoentrepreneurs, des primes pour le secteur médico-social… et va maintenant se décliner par le vote de subventions aux acteurs et actrices du territoire. Ainsi, 6,4 millions d'euros d'aides directes seront versées d'ici la fin de l'année aux structures qui agissent dans les domaines des solidarités, de la santé, de la culture, du sport, de l'économie sociale et solidaire, de la transition numérique et écologique et de l'éducation. Au total, ce sont 257 projets issus de 218 structures qui seront soutenus, via des subventions de 1 000 à 100 000 euros.

L'objectif poursuivi est double, puisqu'il s'agit à la fois de répondre à l'urgence et de préparer l'avenir. Il s'agit aussi de voir plus loin, en mobilisant 5,1 millions d'euros pour aider les structures de Seine-Saint-Denis à opérer une transformation rapide face aux enjeux d'avenir.