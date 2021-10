Le Département renouvelle sa participation au Codev 94

À travers une subvention de 65 000 euros, le Département permet la poursuite des activités du Codev 94 : rencontres, débats et séminaires autour des enjeux métropolitains à l'échelle 2021-2040, projets autour de la Vallée Scientifique de la Bièvre… Ces travaux d'analyse et de prospective, menés en concertation avec l'ensemble des acteurs, sont des outils précieux pour la pertinence de l'action publique et du développement du département.