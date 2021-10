Le Département lance “Îlot vert”

Le collège Jean Macé a été retenu comme collège pilote de ce projet. Dans le cadre du projet “Imagine ton collège”, à l'initiative du Département, les collégiens ont participé à la réflexion sur l'aménagement de leur future cour. D'ici 2027, les espaces extérieurs de 34 collèges publics seront réaménagés avec un budget estimé à 40 millions d’euros. Deux autres collèges pilotes – Moulin Joly, à Colombes, et Henri-Georges Adam, à Antony – devraient être finalisés en 2022.

Les 6 000 m2 d'espaces extérieurs du collège Jean Macé à Clichy ont été entièrement repensés pour répondre aux besoins des élèves d'évoluer dans des espaces plus verts et de disposer de points de convivialité et de salles de classe en plein air.

Réduire l'impact environnemental des établissements scolaires constitue l'une des priorités du Département. Pour Georges Siffredi, « cette volonté d'encourager les initiatives et de valoriser l'implication des collégiens rejoint une autre exigence qui est au cœur de l'action départementale : l'attention portée aux enjeux du développement durable. »