Le Département fête les 100 ans du Domaine de Sceaux

En 1923, le département de la Seine, devenu aujourd’hui les Hauts-de-Seine, rachetait le Domaine de Sceaux. Cette somptueuse propriété privée qui se trouvait à l'état d'abandon, devint alors domaine public. À partir de la fin des années 1920, le Département entama une série de chantiers, sous l'égide de Léon Azéma, architecte de la Ville de Paris. C'est ainsi que le patrimoine inestimable de Sceaux fut sauvé.

En l'honneur de cet anniversaire, de nombreux temps forts sont organisés pour le public. Au programme, une exposition historique, un parcours de photos anciennes, une installation monumentale sur l'eau, des "escapes games", des spectacles spéciaux pour les Journées du patrimoine, ou encore un colloque dédié au paysage.

Deux expositions en cours

Les célébrations du centenaire du Domaine de Sceaux ont débuté ce 10 mars, avec l’inauguration de deux expositions.

Du 10 mars au 9 juillet, les Anciennes Écuries du Domaine accueillent une exposition qui se penche sur l'acquisition du domaine de Colbert par le département de la Seine. L'exposition se concentre sur le contexte politique et social dans lequel le Département a racheté le Domaine. Les fonds réunis, dont beaucoup sont inédits, proviennent des collections muséales et des archives du Département, mais aussi des communes environnantes et de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Ils dévoilent des estampes, des dessins, des photographies et de nombreux documents précieux.

Du 10 mars au 15 décembre, un reportage en plein air du photographe Eugène Atget dévoilera le parc du Domaine de Sceaux à l'état sauvage, tel qu'il se présentait en 1925. Cette année-là, le Domaine de Sceaux venait tout juste d’échapper au démantèlement. Son nouveau propriétaire n’avait pas encore entamé les chantiers de nettoyage et de restauration. C’est à cette étape charnière que le photographe Eugène Atget figea pour toujours les vestiges de l’ancienne propriété, envahie par les herbes folles. De mars à juin, il réalisa 64 clichés. L’installation se trouve à l'est du Domaine départemental de Sceaux.

D’autres activités seront organisées tout au long de l’année, dont un escape Games numérique à partir d’Avril, des installations éphémères sur le Grand Canal durant l’été, ou encore un spectacle de cirque aérien en septembre.