Le département des Hauts-de-Seine partenaire de Rock-en-Seine

Depuis 2003, Rock-en-Seine, qui se déroule le dernier week-end d’août dans le Domaine national de Saint-Cloud, s’est imposé comme le rendez-vous musical de la rentrée en France et en Europe. Il accueille jusqu’à 120 000 festivaliers par édition, réunissant des têtes d’affiches pop rock, électro, hip-hop et les révélations du moment. En 2022, le festival accueillera Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds, Stromae, Rage Against the Machine et bien d’autres artistes en vogue.

Le département s’engage pour une culture accessible au plus grand nombre avec le grand projet territorial de Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, des jeunes accompagnés par le Département seront invités à une visite des coulisses, des rencontres avec des professionnels travaillant sur le festival, et un accès privilégié aux concerts. La politique de soutien à l’émergence d’artistes est très présente avec notamment le Prix Chorus des Hauts-de-Seine, le concours national de Jazz à La Défense, ou encore le plan d’accompagnement à la professionnalisation qui accompagne chaque année 5 à 6 groupes ou artistes dans le développement de leur carrière.

Ainsi, Zaho de Sagazan, lauréate du Prix Chorus 2022 désignée « Coup de cœur Rock-en-Seine » par les équipes du festival, se produira sur la scène du Club Avant Seine. Les artistes du plan d’accompagnement à la professionnalisation participeront à des rencontres professionnelles au sein du festival. Enfin, Carole Pelé fera partie du jury de sélection de Première Seine, le tremplin lycéen de Rock en Seine. La finale des Hauts-de-Seine se déroulera le 28 juin prochain à Chaville. Le lauréat se produira fin août pendant le festival.