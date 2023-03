Le département des Hauts-de-Seine lance son plan pour l’égalité femmes-hommes

Cet engagement se traduit notamment par la création du dispositif “Femmes des Hauts-de-Seine” pour promouvoir l’égalité des chances auprès des alto-séquanais et le lancement de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce plan d’action repose sur la promotion de parcours de réussite au féminin pour inspirer la jeunesse du territoire mais également par la prévention, la sensibilisation et la lutte de toutes les violences faites aux femmes.

Création d'observatoire départemental

Parmi les annonces faites par le Département : la création de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce nouveau dispositif répond à plusieurs objectifs. Il a pour vocation de développer et partager la connaissance sur les violences faites aux femmes, renforcer la professionnalisation et la sensibilisation des acteurs et du grand public, et enfin expérimenter et soutenir le développement de dispositifs innovants autour des parcours de sortie des violences.

« Notre mobilisation se veut globale et exemplaire avec des politiques résolument engagées sur cette voie de l’égalité. La création de l’Observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes nous dotera d’un outil précieux pour disposer d’une vision d’ensemble de tout ce qui se fait sur notre territoire », déclare Georges Siffredi, Président du département des Hauts-de-Seine.

Un programme de mentorat

Le programme « Femmes des Hauts-de-Seine » fait la promotion de la réussite au féminin auprès des alto-séquanais. Cette initiative a comme principal objectif d’accompagner les femmes du territoire dans leurs projets pour les aider à surmonter les obstacles auxquelles elles sont encore trop souvent confrontées. « Le programme de mentorat “Femmes des Hauts-de-Seine, pour l’égalité des chances” mettra en relation des jeunes femmes issues de nos 36 villes et des personnalités inspirantes du département pour les accompagner vers la réussite de leurs projets », se réjouit Georges Siffredi, Président du département des Hauts-de-Seine.