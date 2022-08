Le département des Hauts-de-Seine accompagne les collégiens

La politique départementale en faveur des collégiens se traduit par de forts investissements, équivalent à 800 millions d’euros, pour améliorer le cadre de vie, l’accès au numérique et proposer une restauration scolaire de qualité dans les 98 collèges du territoire.

L’engagement se poursuit notamment dans les cantines scolaires pour étendre la production sur place et ainsi proposer une restauration de qualité tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

En plus des trois existants, huit nouveaux établissements passeront en production sur place dès la rentrée 2022. Les familles seront désormais facturées mensuellement au lieu de chaque trimestre et auront la possibilité de modifier leur réservation, dans la limite de trois jours ouvrés avant la date de consommation, toujours dans cette optique de limiter le gaspillage.

Un engagement écologique

L’amélioration du cadre de vie contribue à la qualité du climat scolaire tout en créant un environnement propice aux apprentissages et à l’épanouissement de chacun. Après une première réalisation dans le collège Jean Macé sur la commune de Clichy, le Département étend le dispositif ‘’Ilot Vert’’ pour que l’ensemble des collégiens des Hauts-de-Seine bénéficie d’un environnement privilégié, motivant et bienveillant. Cinq projets sont en phase d’étude ou de travaux, aux collèges Henri-Georges Adam à Antony, Moulin Joly à Colombes, Les Bouvets à Puteaux, Paul-Eluard à Nanterre, et Thomas-Masaryk à Châtenay-Malabry.

D’ici 2024, ce sont 16 collèges qui verront leurs espaces extérieurs entièrement réaménagés dans cet esprit, puis 18 collèges supplémentaires de 2025 à 2027 avec un budget total de 40 millions d’euros.

Le Département poursuit ses engagements pour améliorer la performance énergétique des bâtiments scolaires avec l’objectif de réduire la consommation énergétique de 28 à 30%. Les travaux engagés permettront ainsi d’offrir des collèges modernes répondant aux meilleurs standards énergétiques.

Déployer des outils éducatifs

Dans l’optique d’avoir des collèges innovants et inclusifs, qui veillent à ne laisser aucun élève à l’écart, le département s’engage également à renforcer son action en faveur du numérique éducatif. Pour mieux accompagner les familles modestes, plus d’élèves, de la 6ème à la 3ème pourront bénéficier d’ordinateurs portables ou de tablettes. Les familles peuvent faire leur demande de mise à disposition d’un ordinateur portable sur l’interface ‘’Pass+’’.

Enfin, la médiation éducative, un outil déployé depuis 25 ans dans les établissements, œuvre pour instaurer un climat scolaire plus serein grâce à un personnel formé à la gestion des conflits. Cette rentrée scolaire, 12 nouveaux médiateurs viendront compléter le dispositif dans 10 nouveaux établissements.

Au total, ce seront 85 médiateurs répartis dans 74 collèges mobilisés dans le département pour renforcer l’accompagnement dans les collèges et encourager un dialogue de proximité.