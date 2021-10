Le département de Seine-Saint-Denis « mérite l'égalité »

Le 29 novembre, le Conseil départementale votait à l'unanimité la facture des 347 millions d'euros que, selon Stéphane Troussel, « nous doit l'Etat au titre de la compensation des dépenses engagées à sa place et que nous lui avons envoyée ».

Pour le président du Conseil départemental, « nous poursuivons notre combat pour l'égalité. Egalité des droits, égalité économique, égalité territoriale, l'égalité sous toutes ses formes sera le mot d'ordre de toutes nos actions pour l'année 2019 ». Les réseaux sociaux se font actuellement l'écho de la campagne, "La Seine-Saint-Denis mérite l'égalité".

Au cours de la séance départementale du 20 décembre, Stéphane Troussel proposa au vote un budget exceptionnel : « le "budget de l'égalité", qui intègre les 347 millions que l'Etat nous doit au titre de la solidarité nationale et que nous payons à sa place. Ces 347 millions nous permettraient d'en faire encore plus pour la solidarité, pour la transition écologique, pour l'éducation, pour le développement de notre territoire et l'amélioration des conditions de vie de nos habitants ».