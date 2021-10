Le Département affirme son engagement pour la réussite au collège

C'est le montant des économies de pouvoir d'achat à la rentrée qui, grâce au Département, profiteront à une famille dont un enfant est au collège. Cela s'élève à 739 euros pour une collégienne et 727 euros pour un collégien. Ce montant comprend la valeur de l'ordinateur Ordival (400 euros), le remboursement de la carte Imagine R (147 euros), l'aide à la demi-pension (180 euros) calculée sur le revenu médian des ménages français pour une famille ayant deux enfants mineurs, ainsi que l'aide à l'UNSS pour favoriser les pratiques sportives des filles (12 euros).

D'un point de vue sanitaire, la sécurité est assurée par des points d'eau et du savon facilement accessibles dans tous les collèges, mais aussi par des protocoles de nettoyage des locaux organisés et des personnels formés, des agentes et des agents départementaux équipés des protections nécessaires pour être protégés et protéger les élèves et les enseignants – masques, gel hydroalcoolique.

La rentrée en chiffres