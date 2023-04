Le Crédit Mutuel consacre une aide de 5 millions d’euros aux Restos du Cœur

A la fin du mois de février, les Restos du Cœur poussaient un cri d’alarme face à l’augmentation de la précarité en France. En réponse, le Crédit Mutuel a décidé leur attribuer une aide de 5 millions d’euros à travers son dividende sociétal.

« Avec cette action, le Crédit Mutuel prouve qu’il est possible de partager la valeur autrement. Nous aurons besoin d’autres belles initiatives sur ce modèle, tellement les besoins sont importants et vont le rester, nous le craignons », a déclaré PatriceDouret, président bénévole des Restos du Cœur.

3 millions pour répondre à la conjoncture économique

Attribuée par la Fondation Crédit Mutuel Alliance fédérale, cette aide exceptionnelle a été possible grâce au nouveau dispositif dividende sociétal, qui permet un meilleur partage de la valeur des entreprises. Sur ces 5 millions d’euros débloqués, 3 seront utilisés pour faire face à l’urgence liée à la conjoncture économique et permettre aux Restos de poursuivre leur soutien auprès des plus démunis sans renoncer à la transition engagée vers une aide alimentaire durable. Les 2 restants sont ciblés sur l’aide prioritaire à la petite enfance, et notamment sur les besoins alimentaires et hygiéniques de plus de 110 000 bébés de 0 à 3 ans accueillis par les bénévoles et les centres des Restos du Cœur.