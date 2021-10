Le Crédit municipal va lancer un nouveau prêt santé à 2,95 %

La banque du Crédit municipal de Paris proposera des prêts allant de 400 à 3 000 euros, sans recourir au dépôt d'objet en garantie, pour un taux fixe et unique de 2,95 %. Ouvert à tous, il pourra être accordé en 48 heures aux demandeurs après étude de leurs situations particulières, pour financer notamment l'achat de prothèse dentaire ou auditive ou le financement de frais d'orthodontie ou d'optique, indique le communiqué de la plus ancienne institution financière de Paris. Les remboursements s'échelonneront par mensualités sur une durée allant de 6 à 36 mois, ajoute la CMP Banque. "Certains actes médicaux ou équipements onéreux, non ou peu pris en charge par la Sécurité Sociale et les complémentaires santé, restent entièrement ou en partie à la charge du patient.

Les budgets fragilisés ne peuvent supporter ces dépenses additionnelles", souligne le directeur général de la banque du Crédit municipal, Jean-Pierre Rochette. La CMP Banque avait déjà créé en 2010 un premier prêt santé à taux zéro, uniquement réservé aux agents de la fonction publique. Selon une étude du cabinet DAFSA (société anonyme de documentation et d'analyse financière), 27 % des Français ont déjà eu recours à un prêt pour financer des dépenses de santé, rappelle le CMP.