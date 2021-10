Le Crédit municipal se porte bien

Ces bons résultats s'accompagnent d'un record des ventes en ligne. le Crédit municipal de Paris est le premier vendeur “Live” en mobilier et objets d'art de la plateforme Interencheres.com (hors voitures et matériels professionnels), affichant ainsi une progression de +9 points en montant d'adjudication, soit une moyenne de 36 % (contre 27 % en 2017) et +10 points en nombre de lots vendus, soit 37 % (contre 27 % en 2017).

L'année 2018 a également été marquée par la création de “CC Art”, le Centre de conservation d'œuvres d'art du Crédit municipal de Paris, qui offre en plein cœur du Marais un service d'excellence à destination des professionnels et particuliers : collectionneurs, galeristes, marchands, artistes, institutions culturelles, etc.

En 2019, CC Art poursuit l'élargissement de ses services et chantiers de modernisation avec des travaux visant à augmenter de 30 % ses surfaces dédiées, soit 1 400 m2 de réserves privatives et de réserves collectives. La capacité́ de stockage sera multipliée par quatre, grâce à l'optimisation des réserves et des supports de stockage. Enfin, CC Art ouvre l'accès à la location de salons de présentation hors contrat de conservation.