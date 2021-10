Le Crédit municipal de Paris en pleine restauration

Témoignage de l’une des plus anciennes enceintes de la capitale, la tour Philippe-Auguste, située dans la cour Théophraste-Renaudot du Crédit municipal de Paris, achève sa transformation. Tout comme la façade de l’hôtel de Nouvion, elle a bénéficié de travaux de rénovation débutés au mois de juin dernier. Depuis quelques jours, les bâtiments ont dévoilé leur couleur d’origine, jaune ocre. Les pierres abîmées ont été remplacées et le fronton ainsi que les motifs floraux décorant les côtés de la façade de l’hôtel de Nouvion ont bénéficié de l’expertise d’une restauratrice spécialisée.

Le Crédit municipal newlook est à découvrir lors des prochaines journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains.