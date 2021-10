Le Crédit Agricole IDF déploie le Prêt Garanti par l'Etat

Le PGE est un prêt de trésorerie d'un an. Il s'agit plus précisément un prêt avec différé d'amortissement total de 12 mois pour toutes les entreprises quelle que soit leur forme juridique (société, commerçant, artisan, exploitant agricole, profession libérale, micro-entrepreneur, association et fondation ayant une activité économique, etc.). Celui-ci pourra couvrir jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires, soit un quart du chiffre d'affaires annuel ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes.

Il est accessible à un taux d'intérêt de 0,25 % pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires jusqu'à 50 millions d'euros, et de 0,50 % pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur.

Il est garanti à hauteur de 90 % par l'Etat et de 10 % par la banque jusqu'à 1,5 milliards d'euros, 20 % par la banque jusqu'à 5 milliards d'euros et 30 % au-delà.