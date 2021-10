Le Crédit Agricole d'IDF signe une convention de mécénat

A l’instar de Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat, l’ambition de la Cité internationale est d’accompagner les jeunes talents qui contribuent à bâtir le monde d’aujourd’hui et celui de demain. Un but commun les anime : contribuer au développement et à l’attractivité de Paris et de sa région. Le soutien de 325 000 euros apporté par Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat. Cette somme sera consacrée au financement d’une partie des travaux de restauration de l’édifice fondateur de la Cité internationale qui vise à améliorer le niveau de vie des étudiants et à offrir un cadre plus propice à la réussite de leurs études. Le projet prévoit également d’accroître sa capacité d’accueil de 25%. D’une superficie totale de 2 500 m², le bâtiment qui dispose aujourd’hui de 63 chambres individuelles sur 5 niveaux comportera 61 chambres simples et 9 chambres doubles après travaux.

Lancement du fond de dotation

L’initiative de Crédit Agricole d’Île-de-France Mécénat s’inscrit dans une logique d’accompagnement et de soutien aux jeunes talents franciliens ainsi qu’une aide au patrimoine culturel et historique de l’Île-de-France. Plus précisément, le Fonds de dotation centrera son intervention sur des actions associant les jeunes talents et les patrimoines d’Île-de-France. Son engagement s’inscrira dans la durée puisqu’il y consacrera un budget de l’ordre de 5 millions d’euros réparti sur cinq ans.

©CIUP