Le CPSTI accompagne et soutient les professions libérales

En réponse aux lourdes difficultés économiques induites par la crise du Covid-19 et en complément des dispositifs d'aides sociales et fiscales déjà annoncés par les pouvoirs publics, les conseillers du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ont décidé de renforcer et de faciliter l'accès à l'action sociale à destination des artisans, commerçants et professionnels libéraux.

Ils leur permettant ainsi de se voir attribuer une aide financière exceptionnelle et le maintien de la prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales personnelles.

Face à ce contexte difficile, le CPSTI rend son action sociale la plus accessible et disponible possible en mettant en place un processus compatible avec les contraintes du confinement par la mise en ligne d'un dossier simplifié et unique de demande d'aide sociale réduisant le nombre de pièces à transmettre ainsi que des mails contacts régionaux permettant d'accélérer la transmission et le traitement de dossiers.

L'ensemble des informations à destination des travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles au lien suivant : https://www.secu-independants.fr/action-sociale/

Modalités

Les aides sont accordées sur le budget du CPSTI, voté et administré par vos représentants, cependant les demandes doivent être transmises aux URSSAF. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessus et, une fois sur le site de la Sécurité sociale des indépendants, de cliquer sur « Covid-19 : demander une aide, aide financière exceptionnelle ou prise en charge des cotisations ».

Une fois sur cette page, il suffit de se laisser guider par les rubriques et de cliquer sur les formulaires désirés. Pour faire sa demande, les adresses sont celles des bureaux URSSAF ou CGSS de chaque région dont la liste est sur le site de la Sécurité sociale des indépendants.

A noter que le montant de ces aides est prélevé sur un budget adopté par les représentants, nécessairement limité compte tenu de l'ampleur exceptionnelle des besoins, liés à l'épidémie et au confinement.

Pour cette raison, le CPSTI demande d'ores et déjà à l'administration de prévoir un abondement complémentaire du budget.