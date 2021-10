Le Courage, c'est de chercher la vérité et de la dire

Étudié à l’université, considéré comme une référence par la classe politique dans son ensemble, Jean Jaurès demeure, un siècle après sa mort, encore très présent. Mais qui l’a véritablement lu, hors des historiens et des militants ? Tout au long de sa vie, Jaurès ne cessa d’écrire. Après sa thèse de philosophie, il se consacra notamment à l’écriture d’une grande histoire de la Révolution française, tout en conservant un engagement politique actif, dont témoignent ses centaines d’articles publiés dans les grands journaux de son temps. Ces écrits dessinent le portrait d’un homme aux multiples visages : grand penseur, homme politique, citoyen engagé et défenseur de la paix. À travers un choix de textes emblématiques remis dans leur contexte, cette anthologie permet de découvrir Jean Jaurès et son œuvre.