Le Cosem rouvre tous ses centres de santé à Paris pour accueillir les Franciliens

Trois autres centres de Saint-Michel, Saint-Lazare et Auber, jusqu'alors fermés pour centraliser les ressources sur les deux autres centres, ont rouvert, pour toutes autres urgences ou soins. Le centre Magenta et les services dentaires des autres centres feront l'objet d'une réouverture ultérieure.

Si la télémédecine reste priorisée dans le cadre de consultations qui le permettent, certains soins et certaines urgences nécessitent une présence physique du patient. Depuis le 16 mars, certains patients ont renoncé à leurs soins afin de respecter au maximum les mesures de confinement ou par peur contracter le Covid-19. Afin de ne pas aggraver les maladies des patients et de suivre au mieux leur parcours de soin, toutes les spécialités nécessitant une présence physique seront disponibles dans les cinq centres Cosem.

Afin de garantir un maximum de sécurité pour les patients et le personnel soignant, les centres sont organisés de sorte que les patients suspects et non suspects ne se croisent pas : les centres Atlas et Miromesnil disposent d'une unité spéciale dédiée au Covid, ainsi que d'une entrée à part.

Les patients se présentent sans rendez-vous pour les consultations de médecine générale, l'Urgent Care et les prélèvements infirmiers. Pour les consultations et examens sur rendez-vous, les patients doivent se présenter 30 minutes avant à l'accueil.



● Centre Cosem Atlas est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h

Tél. 01 55 56 62 52 - 15 rue Atlas – 19e ardt

● Centre Cosem Miromesnil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 7h30 à 18h

Tél. : 01 55 56 62 50 - 6 avenue César Caire – 8e ardt

● Centre Cosem Auber est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 18h

Tél. : 01 55 56 62 51 - 9 rue Boudreau – 9e ardt

● Centre Cosem Saint-Lazare est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h à 18h et le dimanche de 9h à 17h

Tél. : 01 58 22 90 00 - 13 rue de la Pépinière, 8e ardt

● Centre Cosem Saint-Michel est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h à 18h

Tél. : 01 53 73 03 03 - 3 rue de Thénard – 5e ardt